Предполагаемому убийце двух девочек в Кузбассе предъявили обвинение

Между тем, Следственный комитет после убийства двух девочек в Кемеровской области возбудили ещё одно уголовное дело – о халатности. Об этом заявили в СК.

По имеющимся данным, в апреле 2009 года задержанный по подозрению в убийстве десятилетних школьниц был приговорен к 10 годам лишения свободы за совершение преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В апреле 2019 года он освободился и был поставлен на административный надзор. До апреля 2027 года мужчина должен был соблюдать определенные ограничения.

Несмотря на это, он переехал на постоянное место жительство в другой город, и на учет в органы профилактики поставлен не был.

Напомним, ранее 7 сентября в СК подтвердил, что в городе Киселевск Кемеровской области нашли тела двух десятилетних школьниц, которые пропали накануне. Позже в СМИ появились сообщения, что подозреваемый в похищении детей Виктор Пестерников задержан. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве девочек, а также показал место, где было совершено преступление, пишет Свободная пресса. По факту произошедшего возбуждено уголовного дела по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетних).

