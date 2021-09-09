Предполагаемому убийце двух девочек в Кузбассе предъявили обвинение
Следователи в Кузбассе предъявили обвинение в убийстве двух десятилетних школьниц 41-летнему Виктору Пестереникову, который был задержан в Киселевске. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Он также отметил, что решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.
Ранее мужчина уже был судим за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, пишет Ura.ru.
Между тем, Следственный комитет после убийства двух девочек в Кемеровской области возбудили ещё одно уголовное дело – о халатности. Об этом заявили в СК.
По имеющимся данным, в апреле 2009 года задержанный по подозрению в убийстве десятилетних школьниц был приговорен к 10 годам лишения свободы за совершение преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В апреле 2019 года он освободился и был поставлен на административный надзор. До апреля 2027 года мужчина должен был соблюдать определенные ограничения.
Несмотря на это, он переехал на постоянное место жительство в другой город, и на учет в органы профилактики поставлен не был.
Напомним, ранее 7 сентября в СК подтвердил, что в городе Киселевск Кемеровской области нашли тела двух десятилетних школьниц, которые пропали накануне. Позже в СМИ появились сообщения, что подозреваемый в похищении детей Виктор Пестерников задержан. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве девочек, а также показал место, где было совершено преступление, пишет Свободная пресса. По факту произошедшего возбуждено уголовного дела по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетних).
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