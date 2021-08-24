Сбросившему ребенка с пятого этажа кировчанину дали 18 лет колонии

Выбросившего полуторагодовалого ребенка с пятого этажа жителя Кирова приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным суда, 11 мая пьяный мужчина нанес полуторагодовалому мальчику не менее шести ударов по голове и сбросил ребенка с балкона квартиры на пятом этаже дома на Северной Набережной в Кирове. Малыш погиб. В тот день мать мальчика распивала алкоголь в квартире осужденного, в момент трагедии женщина ушла в магазин. Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство малолетнего».

«Вину в содеянном злоумышленник признал полностью. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 18 лет 15 дней лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Отбывать основное наказание осужденный будет в колонии строгого режима», — приводит сообщение прокуратуры РИА Новости.

Приговор пока не вступил в законную силу.

