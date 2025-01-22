Апелляция утвердила пожизненный срок покушавшемуся на Прилепина
Апелляционный военный суд признал законным приговор о пожизненном лишении свободы обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина гражданину Украины Александру Пермякову (внесен в России в реестр террористов и экстремистов). Заседание проходило в подмосковной Власихе.
Таким образом, вступил в силу соответствующий вердикт Второго Западного окружного военного суда, оглашенный 30 сентября 2024 года. Пермякову также присужден штраф в 1,5 миллиона рублей.
Машина Audi Q7, в которой перемещался Прилепин, была подорвана 6 мая 2023 года в Нижегородской области в окрестностях дома литератора. Погиб товарищ Прилепина Александр Шубин, который также находился в машине, сам он был ранен.
Подозреваемого в организации взрыва задержали в тот же день. Выяснилось, что Пермяков ранее был осужден на семь лет колонии за участие в избиении человека. Он признался в связях со спецслужбами Украины. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он признал вину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru