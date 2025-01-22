Апелляция утвердила пожизненный срок покушавшемуся на Прилепина

Апелляционный военный суд признал законным приговор о пожизненном лишении свободы обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина гражданину Украины Александру Пермякову (внесен в России в реестр террористов и экстремистов). Заседание проходило в подмосковной Власихе.

Таким образом, вступил в силу соответствующий вердикт Второго Западного окружного военного суда, оглашенный 30 сентября 2024 года. Пермякову также присужден штраф в 1,5 миллиона рублей.