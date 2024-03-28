Обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» Аминчон Исломов обжаловал свой арест

Обвиняемый по делу о теракте в подмосковном «Крокус сити холле» Аминчон Исломов обжаловал решение об аресте, сообщает ТАСС.

Суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Как заявили в суде, была зарегистрирована апелляционная жалоба мужчины.

Ранее Аминчон Исломов был арестован вместе с отцом и братом. В суде он свою вину не признал.

По данным СМИ, арестованные Исломовы продали террористам автомобиль, который они использовали для попытки скрыться после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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