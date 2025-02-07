В Татарстане подростка обвинили в терроризме и госизмене

Несовершеннолетнего из Татарстана обвинили в участии в террористической организации и государственной измене. Об этом сообщило управление Следственного комитета по республике.

По данным правоохранителей, летом 2023 года подросток через Сеть установил контакт с представителями украинской террористической организации. По их указанию фигурант за денежное вознаграждение передавал данные об объектах предприятий на территории Казани.

«Противоправная деятельность пресечена весной 2024 года в ходе спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления СК... и региональных УФСБ и МВД», — подчеркнули в Следкоме.

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего направили в суд.

По данным СМИ, фигурант — 17-летний житель Казани, пишет RT.

Ранее против жителя Хабаровска возбудили уголовное дело по факту госизмены и участия в террористической организации, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

