Обвинение запросило физику из Новосибирска 17 лет колонии за госизмену

Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова арестовали в июле 2022 года. Уголовное дело связано с передачей секретных данных об исследованиях в области гиперзвука.

Кроме Маслова по подозрению в госизмене были арестованы еще двое новосибирских ученых-физиков: директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк и научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН Дмитрий Колкер. сообщалось, что эти уголовные дела не связаны между собой.

Российские ученые всегда должны сотрудничать с зарубежными коллегами, их совместные работы теперь необоснованно считаются в ФСБ утечкой военной информации, заявил ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в интервью НСН.

