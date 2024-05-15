Обвинение запросило физику из Новосибирска 17 лет колонии за госизмену
Гособвинение просит назначить 77-летнему новосибирскому физику Анатолию Маслову 17 лет лишения свободы, а также штраф в размере 500 тысяч рублей по делу о госизмене. Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе, передает ТАСС.
Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова арестовали в июле 2022 года. Уголовное дело связано с передачей секретных данных об исследованиях в области гиперзвука.
Кроме Маслова по подозрению в госизмене были арестованы еще двое новосибирских ученых-физиков: директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк и научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН Дмитрий Колкер. сообщалось, что эти уголовные дела не связаны между собой.
Российские ученые всегда должны сотрудничать с зарубежными коллегами, их совместные работы теперь необоснованно считаются в ФСБ утечкой военной информации, заявил ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в интервью НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru