Обвинение запросило для Фургала 23 года колонии строго режима

Прокуратура просит признать экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным в преступлениях и назначить ему наказание в виде 23 лет в колонии строго режима, сообщает ТАСС.

Фургалу стало стыдно за решение присяжных

«Прошу назначить Фургалу путем частичного сложения наказаний 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - заявил представитель стороны гособвинения.

Также прокурор потребовал освободить Фургала от наказания по эпизоду с незаконным приобретением оружия из-за истечения срока давности.

Ранее присяжные заседатели признали экс-губернатора Хабаровского края виновным в организации покушения на убийство бизнесмена Смольского, сообщает НСН.

Фургал был задержан в июле 2020 года. Следствие считает, что в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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