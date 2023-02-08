Обвинение запросило для Фургала 23 года колонии строго режима
Прокуратура просит признать экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным в преступлениях и назначить ему наказание в виде 23 лет в колонии строго режима, сообщает ТАСС.
«Прошу назначить Фургалу путем частичного сложения наказаний 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - заявил представитель стороны гособвинения.
Также прокурор потребовал освободить Фургала от наказания по эпизоду с незаконным приобретением оружия из-за истечения срока давности.
Ранее присяжные заседатели признали экс-губернатора Хабаровского края виновным в организации покушения на убийство бизнесмена Смольского, сообщает НСН.
Фургал был задержан в июле 2020 года. Следствие считает, что в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.
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