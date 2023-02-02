Фургалу стало стыдно за решение присяжных

«Стыдно! За вас стыдно!», - заявил Фургал.

Как сообщает НСН, присяжные заседатели признали экс-губернатора Хабаровского края виновным в организации покушения на убийство бизнесмена Смольского.

Приговор Фургалу могут огласить 6 февраля.

Ранее адвокат Фургала Михаил Карапетян заявил, что в ходе судебного разбирательства судом было отклонено свыше 90% доказательств, которые сторона защиты планировала предоставить присяжным.

Фургал был задержан в июле 2020 года. Следствие считает, что в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

