Фургалу стало стыдно за решение присяжных

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил в зале суда, что ему стыдно за решение присяжных, признавших его виновным в покушении на жизнь бизнесмена Смольского.

Фургал признан присяжными виновным в покушении на жизнь Смольского

«Стыдно! За вас стыдно!», - заявил Фургал.

Как сообщает НСН, присяжные заседатели признали экс-губернатора Хабаровского края виновным в организации покушения на убийство бизнесмена Смольского.

Приговор Фургалу могут огласить 6 февраля.

Ранее адвокат Фургала Михаил Карапетян заявил, что в ходе судебного разбирательства судом было отклонено свыше 90% доказательств, которые сторона защиты планировала предоставить присяжным.

Фургал был задержан в июле 2020 года. Следствие считает, что в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СудСергей Фургал
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