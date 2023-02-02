Фургал признан присяжными виновным в покушении на жизнь Смольского

Присяжные заседатели признали экс-губернатора Хабаровского края виновным в организации покушения на убийство бизнесмена Смольского.

«Виновен», - заявил присяжный-старшина.

Дело слушается Люберецким городским судом с участием присяжных заседателей, заседания проходят в выездном формате в помещении Мособлсуда.

Ранее адвокат Фургала Михаил Карапетян заявил, что в ходе судебного разбирательства судом было отклонено свыше 90% доказательств, которые сторона защиты планировала предоставить присяжным, сообщает НСН.

Фургал был задержан в июле 2020 года. Следствие считает, что в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

