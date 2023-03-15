Обвинение предъявлено второму фигуранту дела о взрыве газа в Чите
Следователи предъявили официальное обвинение второму фигуранту дела о взрыве бытового газа в жилом многоэтажном доме на окраине Читы. Как сообщает сайт Следственного комитета, это руководитель службы подземных газопроводов ОАО «Читаоблгаз». При этом имя обвиняемого не называется.
Как и первому фигуранту ему вменяют 238 статью Уголовного кодекса, которая определяет меру наказания за выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья людей, которые привели по неосторожности к причинению тяжкого вреда здоровью.
Как отмечает RT, ранее по данному делу был задержан и сегодня отправлен под домашний арест мастер той же ресурсоснабжающей организации.
По данным следствия, второй обвиняемый, имея информацию о неисправности газового стояка, несмотря на неполное обследование квартир пострадавшего пятиэтажного дома, поручил подать газ в здание. Сделал он это, опасаясь получить взыскание за срыв пуска газоснабжения.
В результате, 9 марта при утечке газа произошла его детонация с разрушением пяти квартир на двух верхних этажах. Как уточняет НСН, пострадали 11 человек.
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