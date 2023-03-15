Обвинение предъявлено второму фигуранту дела о взрыве газа в Чите

Следователи предъявили официальное обвинение второму фигуранту дела о взрыве бытового газа в жилом многоэтажном доме на окраине Читы. Как сообщает сайт Следственного комитета, это руководитель службы подземных газопроводов ОАО «Читаоблгаз». При этом имя обвиняемого не называется.

Как и первому фигуранту ему вменяют 238 статью Уголовного кодекса, которая определяет меру наказания за выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья людей, которые привели по неосторожности к причинению тяжкого вреда здоровью.