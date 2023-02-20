«Некому контролировать»: В отрасли усомнились в эффективности законопроекта о газовщиках

Законопроект о штрафах за недопуск в квартиру газовщиков не будет работать из-за отсутствия контролирующего органа. Об этом заявил НСН председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

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Ранее в Госдуме анонсировали работу над новым законопроектом. Его авторы предложили ввести административную ответственность за недопуск в квартиру газовщиков. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Он объяснил, что такой закон нужен для обеспечения безопасности россиян. По мнению Крохина, этот закон не будет работать.

«Депутаты, которые предлагают подобные инициативы, очень далеки от понимания того, как работает жилищно-коммунальное хозяйство и как взаимодействуют управляющая компания и простые граждане. Вводилось уже множество штрафов — за курение в многоквартирных домах, за выгул собак в неположенном месте, за шум в неположенное время. Но эти законы не работают, поскольку нет контролирующего органа. Даже полиция не везде обладает соответствующими полномочиями. Поэтому и не штрафуют — некому и некого. Так же получится и на этот раз. К тому же, любое взыскание предполагает предварительное уведомление виновника, что он должен либо сам открыть дверь, либо обеспечить явку. Это опять-таки невозможно — у большинства проверяющих организаций не организована работа по оповещению и коммуникации с населением, у них и задачи такой нет», — сказал Крохин.

Собеседник НСН отметил, что и ранее инициативы Пахомова терпели провал.

«Господин Пахомов обещал в прошлом году в интервью НТВ, что до конца октября 2022 года он расскажет о работе новой системы, нет ли нарушений платы коммунальных услуг за общедомовые нужды, поскольку после ее введения в сентябре звучали экспертные мнения, что коммунальные расходы россиян резко увеличатся. Пахомов заявил, что все недочеты будут исправлены. В итоге у населения гигантские суммы в платежках, в том числе из-за начислений на общедомовые нужды. Прирост составил 3600% за общедомовые нужды, а цена за отопление увеличилась на 100%, а не на 9%, как обещали ранее. А Пахомов продолжает работать над новым бесполезным законопроектом», — заявил он.

В заключение председатель Союза жилищных организаций Москвы предложил свой вариант решения проблемы.

«Во-первых, надо создавать независимую государственную газовую службу, менять систему. Поставщик не должен проверять потребителя, потому что он продает газ, у поставщика конфликт интересов, ему выгодно не отключать получателей своей услуги. Это первая часть. Во-вторых, нам нужно перенять европейский опыт — в помещениях с газовыми плитами устанавливать газоанализаторы. Тем самым мы поможем малоимущим людям, ведь в основном газовые плиты стоят в советских домах, высота которых — не более десяти этажей», — заключил Крохин.

Ранее Крохин заявил, что взрывы газа в жилых домах ежегодно происходят из-за конфликта интересов и экономии на безопасности. Об этом сообщило агентство НСН.

