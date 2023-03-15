Обвиняемому по делу о взрыве газа в Чите определён домашний арест

Суд в Чите принял решение отправить под домашний арест мастера компании «Читаоблгаз» по делу о взрыве бытового газа в жилом пятиэтажном доме в окраинном микрорайоне Антипиха. Мера пресечения пока определена до 8 мая.

Подозреваемый был задержан в понедельник, 13 марта. Следователи уже предъявили ему обвинение по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека».

«Некому контролировать»: В отрасли усомнились в эффективности законопроекта о газовщиках

Согласно материалам дела, специалист 9 марта поручил рабочим подать пропан-бутановую газовую смесь из наружного газопровода. При этом он был в курсе, что не во всех квартирах было обследовано газовое оборудование.

В результате возникла утечка газа в одной из квартир с последующей детонацией газо-воздушной смеси. Были повреждены два последних этажа здания. Ранения получили 11 человек, к счастью, обошлось без жертв.

Последнее время в регионах РФ практически регулярно происходят взрывы бытового газа в жилых домах, в том числе, с человеческими жертвами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:АрестВзрыв ГазаЧита
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры