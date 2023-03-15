Обвиняемому по делу о взрыве газа в Чите определён домашний арест

Согласно материалам дела, специалист 9 марта поручил рабочим подать пропан-бутановую газовую смесь из наружного газопровода. При этом он был в курсе, что не во всех квартирах было обследовано газовое оборудование.

В результате возникла утечка газа в одной из квартир с последующей детонацией газо-воздушной смеси. Были повреждены два последних этажа здания. Ранения получили 11 человек, к счастью, обошлось без жертв.



Последнее время в регионах РФ практически регулярно происходят взрывы бытового газа в жилых домах, в том числе, с человеческими жертвами.