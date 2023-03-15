Обвиняемому по делу о взрыве газа в Чите определён домашний арест
Суд в Чите принял решение отправить под домашний арест мастера компании «Читаоблгаз» по делу о взрыве бытового газа в жилом пятиэтажном доме в окраинном микрорайоне Антипиха. Мера пресечения пока определена до 8 мая.
Подозреваемый был задержан в понедельник, 13 марта. Следователи уже предъявили ему обвинение по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека».
Согласно материалам дела, специалист 9 марта поручил рабочим подать пропан-бутановую газовую смесь из наружного газопровода. При этом он был в курсе, что не во всех квартирах было обследовано газовое оборудование.
В результате возникла утечка газа в одной из квартир с последующей детонацией газо-воздушной смеси. Были повреждены два последних этажа здания. Ранения получили 11 человек, к счастью, обошлось без жертв.
Последнее время в регионах РФ практически регулярно происходят взрывы бытового газа в жилых домах, в том числе, с человеческими жертвами.
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