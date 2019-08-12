Обучением студентов в России займется искусственный интеллект

По его словам, новый подход поможет исключить предвзятое отношение со стороны преподавателей. Как сообщает Москва 24, программа будет оценивать успеваемость обучающихся, активность на парах, а также их поведение и участие в студенческой жизни. Кроме того, искусственный интеллект будет формировать стратегию образовательной активности учащегося: предлагать преподавателям чаще спрашивать студента на лекциях или поощрить его за высокую успеваемость, а также рекомендовать студенту пройти дополнительные курсы.

Тестовую версию системы планируется начать внедрять уже в этом году. Как уточняет Газета.ру, эксперименте примут участие несколько вузов. В 2021 году предполагается уже иметь полностью рабочие образцы сервиса в отдельных университетах.

Ранее сообщалось, что в случае продолжения нынешней государственной политики, российские регионы рискуют остаться без квалифицированных кадров, что будет трагедией для страны. Об этом заявил на пресс-конференции НСН руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков. По его словам, в то время как практически вся Европа перешла на бесплатное высшее профессиональное образование, Россия движется в обратном направлении.

