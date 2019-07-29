Студентов московских вузов научат блокчейн-экономике

Гильдия цифровой экономики и блокчейн-технологий Московской торгово-промышленной палаты развивает образовательный онлайн-проект по блокчейн-экономике. Член гильдии, компания «Криптокадемия», обучает блокчейну взрослых специалистов, а с сентября МТПП наберет в проект первый поток студентов старших курсов московских вузов. Об этом НСН рассказал председатель Гильдии Евгений Концевич.

«Компания “Криптокадемия” специализируется на курсах для специалистов из сферы программирования. Они позволяют им развивать свои компетенции в такой сфере, как блокчейн-экономика, интегрироваться в различные проекты, которые с ней связаны», — рассказал Концевич

Обучающий курс будет ориентирован на создание студентами именно технологических бизнесов, поскольку стоимость создания такого стартапа гораздо ниже, чем в других сферах. Свою задачу МТПП видит в создании «мостика» между классическим образованием, которое дает вуз, и реальной бизнес-практикой.

