Обучение по рабочим специальностям в России хотят сделать бесплатным

Обучение в России по всем рабочим специальностям хотят сделать бесплатным, а также гарантировать выпускникам дальнейшее трудоустройство по профессии.

«Дать право выбора!»: В Госдуме призвали оставить ЕГЭ только для школьников из регионов

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нижняя палата в марте рассмотрит «Стратегию развития образования», разработанную правительством.

В проекте отдельно рассмотрят изменения в отношении работы педагогов, отметил Володин в своем Telegram-канале. Он рассказал о разработке новых механизмов защиты учителей от физического и психологического воздействия, в том числе в Сети. Помимо этого, парламентарии предлагают проводить переподготовку педагогов только в государственных и муниципальных организациях.

Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что Единый государственный экзамен в России надо отменять.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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