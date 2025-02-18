Обучение по рабочим специальностям в России хотят сделать бесплатным
Обучение в России по всем рабочим специальностям хотят сделать бесплатным, а также гарантировать выпускникам дальнейшее трудоустройство по профессии.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нижняя палата в марте рассмотрит «Стратегию развития образования», разработанную правительством.
В проекте отдельно рассмотрят изменения в отношении работы педагогов, отметил Володин в своем Telegram-канале. Он рассказал о разработке новых механизмов защиты учителей от физического и психологического воздействия, в том числе в Сети. Помимо этого, парламентарии предлагают проводить переподготовку педагогов только в государственных и муниципальных организациях.
Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что Единый государственный экзамен в России надо отменять.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru