Госдума: ЕГЭ в России надо отменять

По его словам, это может быть сделано постепенно, так как «взять сейчас и резко обрубить — это тоже где-то даже породить социальную напряженность». Парламентарий указал, что от ОГЭ и ЕГЭ сегодня остались только названия, поскольку система прошла через большое количество изменений.

Нилов отметил, что рано или поздно страна выйдет на такую систему, которая возьмет самое лучшее из советского прошлого, а также позитивные моменты, которые дает ЕГЭ.

Единый государственный экзамен выступает формальной проверкой знаний и точно не подходит для гуманитарных дисциплин, нужно предоставить право выбора между ЕГЭ и классическим экзаменом, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН.

