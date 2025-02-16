Госдума: ЕГЭ в России надо отменять
Единый государственный экзамен в России надо отменять, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова.
По его словам, это может быть сделано постепенно, так как «взять сейчас и резко обрубить — это тоже где-то даже породить социальную напряженность». Парламентарий указал, что от ОГЭ и ЕГЭ сегодня остались только названия, поскольку система прошла через большое количество изменений.
Нилов отметил, что рано или поздно страна выйдет на такую систему, которая возьмет самое лучшее из советского прошлого, а также позитивные моменты, которые дает ЕГЭ.
Единый государственный экзамен выступает формальной проверкой знаний и точно не подходит для гуманитарных дисциплин, нужно предоставить право выбора между ЕГЭ и классическим экзаменом, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН.
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