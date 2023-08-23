Обслуживание автомобилей Lada сильнее всего подорожало в 2023 году
В этом году сильнее всего в России выросли цены на обслуживание автомобилей Lada, УАЗ и ГАЗ, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сети автосервисов Fit Service.
Уточняется, что в январе-июле 2023 года средний чек на ремонт отечественных машин вырос на треть. В частности, больше всего подорожало обслуживание автомобилей Lada – средний чек на ремонт за год вырос на 35%. Серебро по подорожанию забрал бренд УАЗ (22% плюсом), на третьей строчке роста цены находится ГАЗ (на 18,2%).
Ранее глава ассоциации Российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин заявил, что к следующему году в России будет продано 950 тысяч новых автомобилей, передают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru