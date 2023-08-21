Автомобили Lada Vesta и Lada Largus будут оснащать панорамной крышей

Входящая в российский концерн ТВЭЛ компания «Точмаш-Авто» выиграла тендер на поставку АвтоВАЗу различных автокомпонентов, сообщает Газета.Ru.

«АвтоВАЗ» возобновит производство Lada Largus в Тольятти

На выставке MIMS Автомеханика представитель компании рассказал изданию, что это подрулевые переключатели, кнопоки открывания багажника, различные датчики и панорамные крышы для автомобилей Lada Vesta и Lada Largus.

«В ближайшее время начнем отгрузку», – отметил собеседник, не уточнив, когда именно с конвейера начнут сходить легковушки Lada с панорамными крышами.

Ранее в пресс-службе АвтоВАЗа заявили, что стоимость локализованных, базовых и бюджетных версий автомобилей Lada останется прежней, передает «Радиоточка НСН».

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