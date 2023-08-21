Автомобили Lada Vesta и Lada Largus будут оснащать панорамной крышей
Входящая в российский концерн ТВЭЛ компания «Точмаш-Авто» выиграла тендер на поставку АвтоВАЗу различных автокомпонентов, сообщает Газета.Ru.
На выставке MIMS Автомеханика представитель компании рассказал изданию, что это подрулевые переключатели, кнопоки открывания багажника, различные датчики и панорамные крышы для автомобилей Lada Vesta и Lada Largus.
«В ближайшее время начнем отгрузку», – отметил собеседник, не уточнив, когда именно с конвейера начнут сходить легковушки Lada с панорамными крышами.
Ранее в пресс-службе АвтоВАЗа заявили, что стоимость локализованных, базовых и бюджетных версий автомобилей Lada останется прежней, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автомобили Lada Vesta и Lada Largus будут оснащать панорамной крышей
- В школьную программу военной подготовки включили тему беспилотников
- Заслуженный летчик Попов объяснил, как РФ будет сбивать F-16
- Москвич отдал телефонным мошенникам полтора миллиона рублей
- Россия контролирует в Харьковской области 33 населенных пункта
- Эрдоган выразил надежду на встречу с Путиным в сентябре
- Регионы России столкнулись с нехваткой рабочей силы
- Украина потратит полмиллиарда долларов на страхование зерновозов
- «Почта России» перестанет принимать некоторые отправления без паспорта
- Shot: Летевший в Москву самолет сел в Волгограде из-за инсульта у стюардессы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru