Автомобили Lada Vesta и Lada Largus будут оснащать панорамной крышей

На выставке MIMS Автомеханика представитель компании рассказал изданию, что это подрулевые переключатели, кнопоки открывания багажника, различные датчики и панорамные крышы для автомобилей Lada Vesta и Lada Largus.

«В ближайшее время начнем отгрузку», – отметил собеседник, не уточнив, когда именно с конвейера начнут сходить легковушки Lada с панорамными крышами.

Ранее в пресс-службе АвтоВАЗа заявили, что стоимость локализованных, базовых и бюджетных версий автомобилей Lada останется прежней, передает «Радиоточка НСН».

