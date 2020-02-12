«Обслуга пропаганды!» Гордон накинулась на Скабееву из-за Водоноевой
Глава юридической компании «Гордон и сыновья» Екатерина Гордон жёстко отреагировала на высказывание телеведущей Ольги Скабеевой, назвавшей её клиентку Алёну Водонаеву «бестолковой» из-за слов о рожающем ради материнского капитала «быдле».
Скабеева в эфире программы «60 минут» заявила, что слова Водонаевой – «всего-навсего бред», и выступила против привлечения к уголовной ответственности за «глупости», передает РИА Новости.
Екатерина Гордон в ответ назвала Скабееву примером «не глубокого и не очень образованного человека нашего времени».
«Этакая обслуга пропаганды. Пионерка без галстука и принципов, просто пионерка, просто цепной, но крохотный песик режима. Благодаря таким ведущим без лица общественно-политические программы не хочется смотреть», - написала она о Скабеевой в «Инстаграме». Гордон также предложила заменить Скабееву на Тину Канделаки.
Ранее стало известно, что из-за слов о «быдле» на Водонаеву написали заявление в полицию. Гордон сообщила НСН, что разъяснения они дадут в четверг.
«Надеюсь, это будет простой формальностью. Впрочем, нам всем известны случаи, когда человека, выражающего не угодное кому-то сверху мнение, пытаются привлечь к статье», - отметила она.
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