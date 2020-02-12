«Обслуга пропаганды!» Гордон накинулась на Скабееву из-за Водоноевой

Скабеева в эфире программы «60 минут» заявила, что слова Водонаевой – «всего-навсего бред», и выступила против привлечения к уголовной ответственности за «глупости», передает РИА Новости.

Екатерина Гордон в ответ назвала Скабееву примером «не глубокого и не очень образованного человека нашего времени».

«Этакая обслуга пропаганды. Пионерка без галстука и принципов, просто пионерка, просто цепной, но крохотный песик режима. Благодаря таким ведущим без лица общественно-политические программы не хочется смотреть», - написала она о Скабеевой в «Инстаграме». Гордон также предложила заменить Скабееву на Тину Канделаки.

Ранее стало известно, что из-за слов о «быдле» на Водонаеву написали заявление в полицию. Гордон сообщила НСН, что разъяснения они дадут в четверг.

«Надеюсь, это будет простой формальностью. Впрочем, нам всем известны случаи, когда человека, выражающего не угодное кому-то сверху мнение, пытаются привлечь к статье», - отметила она.

