В Госдуме объяснили повышение тарифов ЖКХ на 37% к 2029 году
Деньги граждан должны идти реально на улучшение качества ЖКУ, заявила НСН зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Система формирования тарифов ЖКХ в России требует изменений, чтобы деньги расходовались более эффективно и понятно для граждан. Об этом НСН заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Тарифы на электроэнергию в России повысят на 11,3% с октября 2026 года, сообщило Минэкономразвития. В дальнейшем запланировано еще три этапа повышения. Согласно обновленному макропрогнозу ведомства, до 2029 года включительно ожидается рост тарифов ЖКХ в общей сложности на 35,7%, при этом сильнее всего подорожает именно электроэнергия — суммарно на 57% за четыре года.
«Это коридоры роста цен, которые правительство разрешает регионам установить. Есть прогноз социально-экономического развития, себестоимость производства ресурсов, инвестиционные программы, как бы все по закону. Другое дело, что очень часто получается так, что по закону все правильно, а на деле выходит свинство. Например, начиная с формирования инвестиционных программ. Никто не контролирует, куда реально тратятся деньги в этой части. Есть такие истории, когда тарифы получают компании прокладки, когда она имеет километр трубы, не производит ни тепло, ни воду, но при этом также считается ресурсоснабжающей организацией», - отметила депутат.
По словам Разоротневой, необходимо перестраивать систему тарифного регулирования в целом.
«Для того, чтобы не накидывали проценты одинаково. Скажем, электроэнергетики очень неплохо себя чувствуют, при этом им опережающими темпами каждый год устанавливают повышенный тариф. А, например, система водоснабжения очень плохо себя чувствует, большое количество водоканалов находятся на грани банкротства, однако им тариф повышают гораздо меньшими темпами. Важно создать такую систему, чтобы считались реальные затраты. У нас действительно крайне изношенная коммунальная инфраструктура, которая нуждается в серьезных инвестициях. По разным оценкам, в нее надо вложить до 2030 года от 4,5 до 10 триллионов рублей. Здесь без повышения тарифов не обойтись, но очень важно, чтобы то, что заплатили люди, реально шло на улучшение качества снабжения водой, теплом и так далее», - подчеркнула собеседница НСН.
Депутат также отметила, что просрочку по оплате ЖКУ зачастую допускают не малообеспеченные граждане, для которых существует система соцзащиты.
«Для всех граждан с низкими доходами предусмотрена такая форма поддержки, как субсидия на оплату ЖКУ. Её получает семья, если она платит за коммунальные и жилищные услуги больше определенного процента совокупного дохода. То есть больше, чем этот процент, она не будет платить. Он разный по регионам – от 22% в большинстве регионов до 10% в Москве. Практика показывает, что как раз люди с низкими доходами - самые аккуратные плательщики. Очень часто у нас, к сожалению, неплательщиками выступают предприятия, люди с большим количеством инвестиционных квартир», - заключила Светлана Разворотнева.
Как заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин, в некоторых регионах тарифы на ЖКУ повысились на 22% с начала года, что вызывает естественное недовольство граждан.
