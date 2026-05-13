«Это коридоры роста цен, которые правительство разрешает регионам установить. Есть прогноз социально-экономического развития, себестоимость производства ресурсов, инвестиционные программы, как бы все по закону. Другое дело, что очень часто получается так, что по закону все правильно, а на деле выходит свинство. Например, начиная с формирования инвестиционных программ. Никто не контролирует, куда реально тратятся деньги в этой части. Есть такие истории, когда тарифы получают компании прокладки, когда она имеет километр трубы, не производит ни тепло, ни воду, но при этом также считается ресурсоснабжающей организацией», - отметила депутат.

По словам Разоротневой, необходимо перестраивать систему тарифного регулирования в целом.

«Для того, чтобы не накидывали проценты одинаково. Скажем, электроэнергетики очень неплохо себя чувствуют, при этом им опережающими темпами каждый год устанавливают повышенный тариф. А, например, система водоснабжения очень плохо себя чувствует, большое количество водоканалов находятся на грани банкротства, однако им тариф повышают гораздо меньшими темпами. Важно создать такую систему, чтобы считались реальные затраты. У нас действительно крайне изношенная коммунальная инфраструктура, которая нуждается в серьезных инвестициях. По разным оценкам, в нее надо вложить до 2030 года от 4,5 до 10 триллионов рублей. Здесь без повышения тарифов не обойтись, но очень важно, чтобы то, что заплатили люди, реально шло на улучшение качества снабжения водой, теплом и так далее», - подчеркнула собеседница НСН.

Депутат также отметила, что просрочку по оплате ЖКУ зачастую допускают не малообеспеченные граждане, для которых существует система соцзащиты.