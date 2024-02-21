Рособрнадзор: Около 700 тысяч человек сдадут ЕГЭ в 2024 году
Почти 700 тысяч человек зарегистрировались на участие в Едином государственном экзамене в текущем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
«На участие в ЕГЭ-2024 зарегистрировались около 700 тыс. человек. Экзамены пройдут во всех 89 регионах России и в 54 странах за рубежом», — указали в ведомстве.
Для проведения испытаний планируют организовать более 5,5 тысячи экзаменационных пунктов. Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 1 июля, досрочный — с 22 марта по 22 апреля. При этом дополнительный период для сдачи экзаменов запланировали на 4-23 сентября.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в будущем в ЕГЭ увеличат количество заданий о специальной военной операции и вхождении новых субъектов в состав России, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru