Общество «Иновещание»* включили в реестр СМИ-иноагентов
Министерство юстиции РФ опубликовало обновлённый реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
Ведомство включило в список СМИ-иноагентов общество общество «Иновещание», которое учредил ранее признанный СМИ-иноагентом политолог Валерий Соловей.
«В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Иновещание»... Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр», - говорится в сообщении ведомства.
В Минюсте отметили, что речь идёт о добросовестном выполнении требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр СМИ-иноагентов.
Ранее Минюст исключил из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента журналиста Владимира Воронова и координатора движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано в РФ НКО-иноагентом) Виталия Ковина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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