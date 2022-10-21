Общество «Иновещание»* включили в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции РФ опубликовало обновлённый реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов ООО «Вольные люди»*

Ведомство включило в список СМИ-иноагентов общество общество «Иновещание», которое учредил ранее признанный СМИ-иноагентом политолог Валерий Соловей.

«В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью «Иновещание»... Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр», - говорится в сообщении ведомства.

В Минюсте отметили, что речь идёт о добросовестном выполнении требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр СМИ-иноагентов.

Ранее Минюст исключил из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента журналиста Владимира Воронова и координатора движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано в РФ НКО-иноагентом) Виталия Ковина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:РоссияСМИИноагентыМинюст РФ
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