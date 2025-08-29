Минпросвещения включило 100 фильмов в школьные программы по культуре и истории

Министерство просвещения сообщило о разработке методических рекомендаций по изучению отечественного кинематографа в школах. Для этого был подготовлен список из 100 фильмов, созданных выдающимися российскими режиссерами, сообщается на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что использование «золотого фонда» отечественного кино позволит укрепить традиционные ценности, сформировать эстетический вкус и культурный кругозор школьников, а также повысить их национально-культурную идентичность.