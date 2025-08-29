В России завершили создание системы единого воинского учета

Путин упразднил управления своей администрации, которые курировал Козак СМИ: Трамп предлагал разместить китайских миротворцев на Украине В МИД обвинили Киев и Европу в саботаже пониманий, достигнутых на Аляске Самое древнее медресе Европы пострадало в Дагестане из-за землетрясения В список «100 лучших фильмов» Минпросвещения вошли только советские картины