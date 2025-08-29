В России завершили создание системы единого воинского учета
Министр обороны Андрей Белоусов сообщил о завершении работы над Государственной системой единого воинского учета.
По его словам, это стало одним из ключевых достижений в рамках создания единой цифровой среды Минобороны. Глава ведомства подчеркнул, что система позволит повысить эффективность учета и управления личным составом.
Кроме того, Белоусов отметил, что Минобороны приняло меры для ускорения работы программного комплекса ресурсного обеспечения «Алушта».
Эти инициативы, по словам министра, входят в число приоритетных направлений цифровизации оборонного ведомства, передает «Радиоточка НСН».
