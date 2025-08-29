Альпинист Шатаев объяснил опасность восхождений на пик Победы
Советский и российский альпинист Владимир Шатаев заявил aif.ru, что подъем на пик Победы в Киргизии связан с колоссальной нагрузкой на организм и не каждый способен ее выдержать.
Он напомнил, что высота свыше 7,5 тысяч метров вызывает кислородное голодание и тяжелые климатические условия, что часто становится причиной трагедий.
По словам Шатаева, серьезную проблему создают и коммерческие экспедиции. В них допускают не только подготовленных спортсменов, но и людей без опыта.
Альпинист отметил, что на маршруты к таким вершинам, как пик Ленина, Хан-Тенгри и Победы, отправляются все, кто может оплатить участие, независимо от уровня подготовки. Он подчеркнул, что именно отсутствие достаточного опыта у участников экспедиций нередко приводит к смертельным случаям в горах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Призывников смогут отправить в армию в течение года после решения комиссии
- Минпросвещения включило 100 фильмов в школьные программы по культуре и истории
- В России завершили создание системы единого воинского учета
- Альпинист Шатаев объяснил опасность восхождений на пик Победы
- Средняя военная пенсия в России вырастет до 46,3 тысяч рублей с октября
- В Берлине увеличилось число школ с преподаванием русского языка
- Насколько быстро удастся ликвидировать разлив нефти в Новороссийске
- Названа причина смерти режиссера и психолога Игоря Николаева
- Певцу Xolidayboy дали совет, как защититься от обвинений в плагиате
- СМИ: Трамп предлагал разместить китайских миротворцев на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru