Альпинист Шатаев объяснил опасность восхождений на пик Победы

Советский и российский альпинист Владимир Шатаев заявил aif.ru, что подъем на пик Победы в Киргизии связан с колоссальной нагрузкой на организм и не каждый способен ее выдержать.

Он напомнил, что высота свыше 7,5 тысяч метров вызывает кислородное голодание и тяжелые климатические условия, что часто становится причиной трагедий.