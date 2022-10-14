Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов ООО «Вольные люди»*
Министерство юстиции РФ опубликовало обновлённый реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
Ведомство включило в список общество с ограниченной ответственностью «Вольные люди».
«Указанное юридическое лицо было учреждено физическими лицами, ранее включёнными в реестр – Константиновым Д.В., Афанасьевым А.А.», - уточнили в Минюсте.
В сообщении пресс-службы указывается, что речь идёт о добросовестном выполнении требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр СМИ-иноагентов.
Ранее Минюст исключил из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента журналиста Владимира Воронова и координатора движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано в РФ НКО-иноагентом) Виталия Ковина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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