Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов ООО «Вольные люди»*

Министерство юстиции РФ опубликовало обновлённый реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Ведомство включило в список общество с ограниченной ответственностью «Вольные люди».

«Указанное юридическое лицо было учреждено физическими лицами, ранее включёнными в реестр – Константиновым Д.В., Афанасьевым А.А.», - уточнили в Минюсте.

В сообщении пресс-службы указывается, что речь идёт о добросовестном выполнении требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр СМИ-иноагентов.

Ранее Минюст исключил из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента журналиста Владимира Воронова и координатора движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано в РФ НКО-иноагентом) Виталия Ковина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
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