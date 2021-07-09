Общественный транспорт в России могут перевести на газ

Не менее половины жилищно-коммунальной техники, муниципального и регионального транспорта могут перевести на сжиженный природный газ (СПГ). Такое предложение может поступить российским губернаторам, сообщают «Известия». Такие данные получены из проекта протокола заседания комиссии по энергетике Госсовета России.

Использование СПГ на автобусах большого класса экономит до 10 рублей на 1 километр пробега. Об этом сказано в документе. По словам исполнительного директора Союза предприятий газомоторной отрасли Артема Данилова, один кубометр компримированного природного газа (КПГ) стоит примерно 18 рублей (против 46 рублей за литр дизельного топлива). Таким образом, эксперт считает переход на газ разумным решением, с помощью которого траты на топливо сильно сократятся. Кроме того, Данилов добавил, что такая мера способствует сохранению экологии: «Станет чище воздух, «черный выхлоп» уйдет в прошлое». Тем не менее, эксперт уточнил, что на переоборудование транспорта потребует не менее 2,5 миллиарда рублей для каждого субъекта России.

В свою очередь заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова имеет другое мнение на этот счет. Она уверена, что нововведение обойдется дороже. По ее подсчетам перевод общественного транспорта и коммунальной техники на газ только в Москве может стоить более 58 миллиардов рублей. В остальных субъектах нужно будет в среднем по 4-6 миллиардов рублей. Вся программа обойдется в 350-500 миллиардов рублей.

В начале июня советник президента России по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев считает перспективным транспортом электромобили. Он предполагает, что в течение 30 лет россияне пересядут на них.

Ранее Петр Шкуматов рассказал, почему Россия пока не тратит деньги для перехода на электротранспорт.



