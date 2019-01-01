Общественники объяснили изменение нормативов отопления
Исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» рассказала в эфире НСН о необходимости глобальных изменений в жилищно-коммунальной инфраструктуре.
Со следующего года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности. Из-за этого у владельцев квартир, расположенных в малоэтажных домах, могут существенно вырасти платежи, заявил член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких. Он отметил, что основная нагрузка ляжет на собственников квартир в домах с этажностью от 1-го до 4-х. Парламентарий считает, что исправить ситуацию могла бы передача полномочий по вводу нового норматива регионам. Тогда субъекты смогут сами решать, насколько целесообразно в их условиях вводить такой порядок расчета оплаты отопления.
В свою очередь в пресс-службе Минстроя России заявили, что информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности, пишет РИА Новости.
Исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль»» Светлана Разворотнева в эфире НСН прокомментировала информацию о нормативах.
«Я хочу обратить внимание, что норматив применяется там, где нет приборов учета. Так что речь идет не обо всех домах. С нормативами надо разбираться, потому что количество тепла, воды, прочего от региона к региону может различаться в десятки раз. Там надо наводить порядок. Дьявол кроется в деталях, надо посмотреть еще раз эти формулы, а также предусмотреть дополнительные меры социальной защиты для людей, которые живут в этих домах, они, как правило, небогаты. Нормативы устанавливаются на дом в целом. Не может быть норматива на каждый отдельный этаж. Но когда считается формула, учитывается количество этажей. Есть опасения, в том числе у Гладких, как я понимаю, что именно для этих малоэтажек нормативы могут вырасти. Но все зависит от регионов, там в каждом субъекте может получиться свой результат, несмотря на то, что считают все по одной формуле», - рассказала она.
Собеседница НСН отметила, что правительство делает все, чтобы нормализовать ситуацию, но проблема, по ее словам, в другом – жилищно-коммунальная инфраструктура находится в ужасном состоянии, и необходима ее полная реконструкция.
«Правительство пытается что-то делать. Ввели единый расчет по нормативу. Сейчас Медведев подписал постановление о том, что сверхнормативные тарифы должны согласовываться. Правительство очень старается, но ничего у него не получается. Потому что главная проблема с ростом платежей не в том, что они неправильно регулируют, а в том, что у нас развалена жилищно-коммунальная структура. Дома, в которых ветер свищет изо всех щелей, отсутствуют приборы, регулирующие потребление тепла, трубы дырявые, источники теплоснабжения с минимальным кпд, надо вкладываться, приводить в порядок всю инфраструктуру, ставить везде приборы, регулирующую аппаратуру, тогда мы будем платить меньше, а в результате действий мало что изменится», - резюмировала эксперт.
Ранее Разворотнева уже сообщала в эфире НСН, что необходимо привести коммунальную инфраструктуру в нормативное состояние, прежде чем сокращать период отключения горячей воды до трех дней с помощью новых технологий. Так она отреагировала на заявление замглавы Минстроя Андрея Чибиса во время Российского инвестиционного форума в Сочи.
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