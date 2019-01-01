Общественники объяснили изменение нормативов отопления

Со следующего года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности. Из-за этого у владельцев квартир, расположенных в малоэтажных домах, могут существенно вырасти платежи, заявил член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких. Он отметил, что основная нагрузка ляжет на собственников квартир в домах с этажностью от 1-го до 4-х. Парламентарий считает, что исправить ситуацию могла бы передача полномочий по вводу нового норматива регионам. Тогда субъекты смогут сами решать, насколько целесообразно в их условиях вводить такой порядок расчета оплаты отопления.

В свою очередь в пресс-службе Минстроя России заявили, что информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности, пишет РИА Новости.

Исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль»» Светлана Разворотнева в эфире НСН прокомментировала информацию о нормативах.

«Я хочу обратить внимание, что норматив применяется там, где нет приборов учета. Так что речь идет не обо всех домах. С нормативами надо разбираться, потому что количество тепла, воды, прочего от региона к региону может различаться в десятки раз. Там надо наводить порядок. Дьявол кроется в деталях, надо посмотреть еще раз эти формулы, а также предусмотреть дополнительные меры социальной защиты для людей, которые живут в этих домах, они, как правило, небогаты. Нормативы устанавливаются на дом в целом. Не может быть норматива на каждый отдельный этаж. Но когда считается формула, учитывается количество этажей. Есть опасения, в том числе у Гладких, как я понимаю, что именно для этих малоэтажек нормативы могут вырасти. Но все зависит от регионов, там в каждом субъекте может получиться свой результат, несмотря на то, что считают все по одной формуле», - рассказала она.