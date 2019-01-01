В Общественной палате призвали поднять тарифы ЖКХ в нескольких регионах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции. Как заявил глава правительства в среду, 19 июня, это постановление позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги. По словам премьера, сейчас для регионов устанавливаются предельные индексы роста оплаты услуг ЖКХ, но есть ряд оснований для превышения этих индексов.

Председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в эфире НСН выразил свой взгляд на систему тарифов ЖКХ в стране.

«Я считаю, что на сегодняшний день та система, которая существует с тарифами, с повышением, с инфляцией, с индексами – это система изначально неправильная. Поэтому с тем, что сегодня подписал Медведев, я категорически не могу согласиться. Я на всех уровнях говорю о том, что нужно раз и навсегда посчитать правильно тариф. Чтобы тариф действительно соответствовал той цене на ту услугу, ресурс, которая существует фактически. А не заниматься популизмом и говорить о том, что нужно устанавливать индекс, исходя из инфляции. Если бы сегодня были установлены правильные тарифы на услуги, то тогда эта схема была бы верна. На самом деле тарифы в большинстве своем рассчитаны неверно», - заявил он.

Собеседник НСН рассказал о своих попытках объяснить губернаторам необходимость увеличения тарифов, но отметил, что не встречает понимания.

«Я недавно был в Якутии, потом в Смоленской области, смотрел тарифы там. Тот тариф, который сегодня установлен на водоканале, он может привести только к развалу водоканала. Сегодня у водоканала есть возможность платить только зарплату. Из 500 км сетей, которые есть у водоканала в Смоленской области, они должны в обязательном порядке менять до 50 км, покупать новое оборудование, менять насосы, лампы, покупать реагенты. У них нет такой возможности. Потому что тариф изначально 16 рублей 50 копеек установлен неверно. Он должен быть не меньше 29 рублей. Сегодня на Алтае на вывоз твердых коммунальных отходов и переработку установлен популистский тариф – 36 рублей 74 копейки. Это неверный тариф, я пишу губернаторам об этом, чтобы они подсчитали, какой тариф должен быть. А они занимаются популизмом. У них выборы, они хотят быть губернаторами. Но это приведет к развалу предприятия, к банкротству. Но самое главное, те услуги, которые нужно оказывать населению, не оказываются», - пожаловался он.