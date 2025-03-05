Общественная палата предложила новые меры для контроля за электровелосипедами

В Общественной палате России обсудили проблему несоответствия правил дорожного движения курьеров на электровелосипедах, часто нарушающих безопасность на тротуарах, сообщает газета «Известия». По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за девять месяцев произошло 920 ДТП с участием электровелосипедов, в которых погибли 25 человек, а 926 получили ранения. Большинство инцидентов происходят из-за скорости и бесшумности транспортных средств.

Эксперты в беседе с изданием отметили, что в Санкт-Петербурге и Москве количество курьеров, использующих электровелосипеды, продолжает расти. В столице ежедневно осуществляется около 650 тысяч поездок. В то же время, многие электровелосипеды, используемые курьерами, нарушают законодательство, так как их мощность превышает разрешенную, что делает их фактически мопедами. Это вызывает необходимость ужесточения регулирования и контроля за использованием таких транспортных средств.