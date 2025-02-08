СМИ: В Москве ГАИ из-за нарушений начала изымать электровелосипеды у курьеров
В Москве сотрудники ГАИ стали изымать у курьеров электровелосипеды из-за нарушения ограничений скорости или превышения допустимой мощности мотора для данного вида транспорта. Об этом сообщает «РБК».
По информации источника, в связи с этим сотни курьеров уже лишились своего транспорта. При этом президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС) Александр Митюков рассказал, что, если проверяемое транспортное средство является мопедом и требует прав категории «М», а у водителя такого документа нет, то оно отправляется на экспертизу до выяснения всех обстоятельств.
Отмечается, что соблюдение требований курьерами-водителями электровелосипедов проверяют по всему городу, но активнее всего рейды проходят в центре и на севере столицы.
Ранее аналитики платформы «Мигрант Сервис» подсчитали, что к лету в России зарплаты курьеров и строителей вырастут на 20%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru