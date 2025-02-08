СМИ: В Москве ГАИ из-за нарушений начала изымать электровелосипеды у курьеров

По информации источника, в связи с этим сотни курьеров уже лишились своего транспорта. При этом президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС) Александр Митюков рассказал, что, если проверяемое транспортное средство является мопедом и требует прав категории «М», а у водителя такого документа нет, то оно отправляется на экспертизу до выяснения всех обстоятельств.

Отмечается, что соблюдение требований курьерами-водителями электровелосипедов проверяют по всему городу, но активнее всего рейды проходят в центре и на севере столицы.

Ранее аналитики платформы «Мигрант Сервис» подсчитали, что к лету в России зарплаты курьеров и строителей вырастут на 20%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».