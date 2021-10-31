Общепит Ростовской области приостановит работу с 1 ноября
В Ростовской области с 1 по 7 ноября будут действовать дополнительные ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
В этот период в регионе приостанавливается работа предприятий общественного питания, за исключением общепита аэропорта Платов и компаний, которые будут принимать заказы дистанционно и осуществлять работу навынос.
Также могут продолжить работу предприятия, расположенные в одной организации и обслуживающие только ее сотрудников.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что эффект от нерабочих дней можно будет оценить после их окончания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru