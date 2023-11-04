МВД начнет проводить в аэропортах Москвы дактилоскопию прибывающих мигрантов

МВД в ближайшее время начнет проводить дактилоскопию и фотографировать мигрантов в аэропортах Москвы. Об этом заявила начальник главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова, передает ТАСС.

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«Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить», — указала Казакова.

По словам начальника главного управления по вопросам миграции подчеркнула, что благодаря таким мерам приезжие-«перевертыши», которые меняют установочные данные, не смогут заехать в РФ.

Как напомнила Казакова, с конца 2021 года въезжающие в страну иностранцы проходят обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосвидетельствование. По итогам такой работы было раскрыто более 2 тысяч преступлений.

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ФОТО: РИА Новости
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