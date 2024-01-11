Депутат призвал чиновников не перекладывать ответственность за уборку улиц на жителей
Депутат Госдумы от Краснодарского края Юрий Напсо заявил, что чиновники не должны перекладывать ответственность за уборку улиц на жителей.
«Призывы некоторых депутатов, побуждающих граждан самостоятельно расчищать улицы от снега, вызывают недоумение и заслуживают критики», – написал парламентарий в своем телеграм-канале. Напсо пояснил, что горожане вносят свой вклад в поддержание чистоты на улицах, платя налоги. Эти средства направляются на зарплату госслужащих, чья работа – следить за порядком.
Ранее политобозреватель Андрей Кошик заявил «ФедералПресс», что аварии на сетях ЖКХ сразу в нескольких регионах России вряд ли приведут к возбуждению уголовных дел и реальным срокам для отвечающих за коммунальную сферу управленцев. Он привел в пример ситуацию в Московской области, где виновными в оставлении тысяч людей без тепла назначили директора котельной и еще нескольких не самых важных чиновников.
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