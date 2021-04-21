Общее собрание РАН встало на защиту задержанного академика Хазанова

Российская академия наук намерена обратиться в высокие инстанции и в правоохранительные органы по поводу задержания в Нижнем Новгороде заместителя директора Института прикладной физики РАН, академика Ефима Хазанова. Об этом заявил президент РАН Александр Сергеев в ходе Общего собрания академии.

Как уточнил Сергеев, в случае необходимости, обращение буде оформлено либо письмом президента РАН, либо решением президиума. Тему задержания известного учёного силовиками поднял на Общем собрании РАН академик, доктор физико-математических наук Валерий Рубаков.

Он призвал руководство РАН организовать взаимодействие с правоохранительными органами для недопущения необоснованного преследования ученых. Как подчеркнул Рубаков, российские ученые - это настоящие патриоты своей страны. По его словам, сажать их в кутузку совершенно недопустимо.

Академик РАН Ефим Хазанов сообщил сегодня через соцсети о своём задержании в Нижнем Новгороде в его рабочем кабинете якобы за репосты о несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального.