Общее собрание РАН встало на защиту задержанного академика Хазанова
Российская академия наук намерена обратиться в высокие инстанции и в правоохранительные органы по поводу задержания в Нижнем Новгороде заместителя директора Института прикладной физики РАН, академика Ефима Хазанова. Об этом заявил президент РАН Александр Сергеев в ходе Общего собрания академии.
Как уточнил Сергеев, в случае необходимости, обращение буде оформлено либо письмом президента РАН, либо решением президиума. Тему задержания известного учёного силовиками поднял на Общем собрании РАН академик, доктор физико-математических наук Валерий Рубаков.
Он призвал руководство РАН организовать взаимодействие с правоохранительными органами для недопущения необоснованного преследования ученых. Как подчеркнул Рубаков, российские ученые - это настоящие патриоты своей страны. По его словам, сажать их в кутузку совершенно недопустимо.
Академик РАН Ефим Хазанов сообщил сегодня через соцсети о своём задержании в Нижнем Новгороде в его рабочем кабинете якобы за репосты о несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального.
В отношении учёного составлен административный протокол об организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления. Позднее Хазанов сообщил, что его выпустили из отдела полиции под обязательство явиться по вызову в суд.
Помимо академика были задержаны еще четыре человека, в том числе правозащитник Станислав Дмитриевский.
Ефим Хазанов - российский физик, специалист в области лазерной физики и нелинейной оптики, лауреат Государственной премии РФ.
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