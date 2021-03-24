«Один провал - и будет конец». Зачем сторонников Навального собирают в Сети

«Последние протесты очень быстро сошли на нет. Они очень быстро вспыхнули, ярко, радикально, а потом - раз и все. Исходя из этого, как я понимаю, нужна перезагрузка протеста, чтобы показать динамику наверх, а не вниз. Любые по массовости протесты властями воспринимаются серьезно - и 100 тысяч, и 10 тысяч, и даже одиночные пикеты. Поэтому такие законы и выпускаются, которые ограничивают деятельность протестующих. Но тут многое еще зависит не от количества, а от качества протестов - на что будут готовы митингующие, какие у них цели, как они будут координировать действия», - рассказал эксперт.

Федоров добавил, что штаб Навального желает вновь вывести народный протест на уровень, с которого он начинался - более серьезный и решительный, чем в последние годы.

«Если предположить, что выходит 500 тысяч, и это мобилизационная группа, которая решила, что они не будут уходить с улицы до победы, то это одна история. Если выйдет столько людей по всей стране один раз, а потом пойдут домой пить чай, то это совершенно другая история. Я думаю, задача у штаба Навального сделать перезагрузку этих протестов, чтобы хотя бы вывести их на тот уровень, с которого они изначально начинались, когда они имели серьезную массовость и географию», - уточнил он.

23 марта команда оппозиционера объявила о старте кампании «Свободу Навальному!» и подготовке к массовому митингу «против коррупции, репрессий и политических убийств». Организация акций была поставлена на паузу до весны ещё в феврале, когда многих соратников Навального задержали и заключили под административный арест.