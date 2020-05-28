Общее число вылечившихся от COVID-19 в России превысило 150 тысяч человек

Ранее НСН писала, что пять тысяч больничных коек в Москве, отданных для пациентов с COVID-19, вернутся к обычному режиму работы. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что соответствующее распоряжение дал Сергей Собянин.

По словам Раковой, три тысячи из них вернут уже на следующей неделе. Власти Москвы пошли на такой шаг, поскольку половина коек, перепрофилированных для лечения зараженных коронавирусной инфекцией, уже свободна.

В частности, к работе в стандартном режиме возвращаются Челюстной-лицевой госпиталь для ветеранов войн, ГКБ имени Мухина, ГКБ имени Плетнева, ГКБ имени Демихова и ГКБ №31. При этом, часть заболевших COVID-19 примут временные госпитали.

