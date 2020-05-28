Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в России превысило 4 тысячи

В России за сутки скончались 174 пациента, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Общее число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 увеличилось до 4 142. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19

Также сообщается, что за минувшие сутки в России число зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось на 8 371 человека. Общее число выявленных случаев заражения возросло до 379 051, подчеркивает RT. Наибольшее число новых инфицированных обнаружено в Москве — 2 054, ещё 774 — в Подмосковье. Далее следует Санкт-Петербург, где зафиксировали 383 новых случая заражения, отмечает Свободная пресса.