Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в России превысило 4 тысячи

В России за сутки скончались 174 пациента, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Общее число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 увеличилось до 4 142. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19

Также сообщается, что за минувшие сутки в России число зараженных коронавирусной инфекцией увеличилось на 8 371 человека. Общее число выявленных случаев заражения возросло до 379 051, подчеркивает RT. Наибольшее число новых инфицированных обнаружено в Москве — 2 054, ещё 774 — в Подмосковье. Далее следует Санкт-Петербург, где зафиксировали 383 новых случая заражения, отмечает Свободная пресса.

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Напомним, ранее НСН писала, что пациенты, у которых коронавирус протекает в легкой форме, не будут входить в статистику по COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на методические рекомендации, выложенные на официальном сайте ведомства.

Для того, чтобы получить статус "носителя" вируса, а не заболевшего, необходимо отсутствие симптомов, жалоб на состояние, а также "объективное" хорошее состояние здоровья. Данные случаи не будут включены в официальную статистику заболеваемости и смертности по коронавирусу нового типа.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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