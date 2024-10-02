Приложение Rutube пропало из Google Play

На данный момент по запросу «Rutube» поиск выдает только приложение «Студия Rutube», VK Video и YouTube. В пресс-службе видеосервиса уточнили, что подобная ситуация возникла на фоне санкций США.

«В магазине Google Play произошла забавная путаница: вместо введения строгих санкций приложение Rutube стало доступно только в США! Американцы уже активно изучают искусство русского стендапа и кулинарные мастер-классы», — сообщается в Telegram-канале Rutube.

В июне 2024 года приложение было заблокировано в App Store. Тогда ситуацию связали с санкциями со стороны американской компании, которые осложнили доступ пользователей к приложению, передает «Радиоточка НСН».

