Приложение Rutube пропало из Google Play
Приложение видеосервиса Rutube пропало из магазина приложений для Android Google Play.
На данный момент по запросу «Rutube» поиск выдает только приложение «Студия Rutube», VK Video и YouTube. В пресс-службе видеосервиса уточнили, что подобная ситуация возникла на фоне санкций США.
«В магазине Google Play произошла забавная путаница: вместо введения строгих санкций приложение Rutube стало доступно только в США! Американцы уже активно изучают искусство русского стендапа и кулинарные мастер-классы», — сообщается в Telegram-канале Rutube.
В июне 2024 года приложение было заблокировано в App Store. Тогда ситуацию связали с санкциями со стороны американской компании, которые осложнили доступ пользователей к приложению, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru