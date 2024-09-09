СМИ: Компания Google запретила регистрировать аккаунты с российскими номерами

При этом корпорация не делала никаких официальных заявлений на этот счет. В отрасли отмечают, что это может быть лишь техническим сбоем, а не очередным ограничением.

В начале июня США запретили предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России (в том числе физлицам). Запрет должен вступить в силу 12 сентября 2024 года. Так, Google объявил, что с 9 сентября отключит BigQuery – сервис для хранения и анализа больших массивов данных с поддержкой ИИ, а платформа Miro с 12 сентября прекратит работу для аккаунтов из России. Эксперты опасаются, что россиян могут отключить и от Gmail и других сервисов.

Прекращение работы иностранных сервисов в России с 12 сентября коснется только корпоративный сектор и не будет болезненным, так как все российские компании давно перешли на отечественное ПО, заявил эксперт в области мобильных технологий Эльдар Муртазин «Радиоточка НСН».

