СМИ: Компания Google запретила регистрировать аккаунты с российскими номерами
Компания Google запретила россиянам создавать Google-аккаунты с привязкой к российским номерам, сообщает Telegram-канал «Эксплойт».
В Сети пользователи из России жалуются на проблемы с регистрацией. При попытках система выдает ошибку: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения».
При этом корпорация не делала никаких официальных заявлений на этот счет. В отрасли отмечают, что это может быть лишь техническим сбоем, а не очередным ограничением.
В начале июня США запретили предоставление услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России (в том числе физлицам). Запрет должен вступить в силу 12 сентября 2024 года. Так, Google объявил, что с 9 сентября отключит BigQuery – сервис для хранения и анализа больших массивов данных с поддержкой ИИ, а платформа Miro с 12 сентября прекратит работу для аккаунтов из России. Эксперты опасаются, что россиян могут отключить и от Gmail и других сервисов.
Прекращение работы иностранных сервисов в России с 12 сентября коснется только корпоративный сектор и не будет болезненным, так как все российские компании давно перешли на отечественное ПО, заявил эксперт в области мобильных технологий Эльдар Муртазин «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru