Приложение «Радар.НФ» удалили из GooglePlay из-за санкций
3 октября 202413:29
Власти США ввели санкции против мобильного приложения «Радар.НФ», которе было разработано Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные беспилотники.
Как сообщает пресс-служба движения, в результате рестрикций приложение было удалено из GooglePlay, однако остаётся доступно на других платформах.
«Мы остаёмся в RuStore, AppGallery», - говорится в сообщении.
Ранее власти США расширили свой санкционный список в отношении России, связанный с преступлениями в киберсфере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru