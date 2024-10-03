Приложение «Радар.НФ» удалили из GooglePlay из-за санкций

Власти США ввели санкции против мобильного приложения «Радар.НФ», которе было разработано Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные беспилотники.

Приложение Rutube пропало из Google Play

Как сообщает пресс-служба движения, в результате рестрикций приложение было удалено из GooglePlay, однако остаётся доступно на других платформах.

«Мы остаёмся в RuStore, AppGallery», - говорится в сообщении.

Ранее власти США расширили свой санкционный список в отношении России, связанный с преступлениями в киберсфере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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