Дмитрий Певцов раскрыл, при каких условиях уехавшие артисты могут вернуться в РФ

«По мне, если уж ты так громко обливал страну грязью, надо также громко, во всеуслышание извиниться перед страной… ну хотя бы так», — высказался он.

При этом депутат подчеркнул, что возвращаются такие артисты только в связи с тем, что за границей у них закончились деньги и им «нечего жрать».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об аресте имущества и счетов уехавших из страны россиян, совершивших административные правонарушения против интересов страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



