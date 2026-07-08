Дмитрий Певцов раскрыл, при каких условиях уехавшие артисты могут вернуться в РФ
Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что покинувшие Россию артисты могут вернуться на родину, если не попали под Уголовный кодекс РФ и готовы извиниться. Таким мнением он поделился в шоу «Эмпатия Мануччи».
Возвращение тех, на кого нет никаких уголовных дел, по его словам, возможно только в случае искреннего раскаяния.
«По мне, если уж ты так громко обливал страну грязью, надо также громко, во всеуслышание извиниться перед страной… ну хотя бы так», — высказался он.
При этом депутат подчеркнул, что возвращаются такие артисты только в связи с тем, что за границей у них закончились деньги и им «нечего жрать».
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об аресте имущества и счетов уехавших из страны россиян, совершивших административные правонарушения против интересов страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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