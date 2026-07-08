США ночью ударили по двум иранским базам в Бушере

Соединенные Штаты ночью нанесли удары по двум иранским военным базам в провинции Бушер на юге исламской республики. Об этом сообщил глава отдела безопасности провинции Эхсан Джаханиан, его слова приводит Fars.

Джаханиан отметил, что атаке подверглась военная база в округе Дашти и другая база в окрестностях города Чогадак.

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При этом о жертвах и пострадавших пока никакой информации нет, уточил чиновник.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался об атаках на 85 военных объектов Соединенных Штатов в Бахрейне и Кувейте, Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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