Трамп заявил об отмене режима прекращения огня с Ираном
Режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.
Лидер Соединенных Штатов также добавил, что больше не видит смысла в переговорах Вашингтона с Тегераном. Эти заявления последовали на фоне сообщений об атаках Ирана на суда в Ормузском заливе.
Ранее Военно-морские и Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удары по 85 военных объектам США в Бахрейне и Кувейте. Атаки в Тегеране назвали ответами на американские атаки по объектам на иранской территории. Позднее стало известно, что США открыли огонь по двум иранским военным базам в провинции Бушер на юге исламской республики, добавляет «Радиоточка НСН».
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