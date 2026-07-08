Трамп заявил об отмене режима прекращения огня с Ираном

Режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

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Лидер Соединенных Штатов также добавил, что больше не видит смысла в переговорах Вашингтона с Тегераном. Эти заявления последовали на фоне сообщений об атаках Ирана на суда в Ормузском заливе.

Ранее Военно-морские и Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удары по 85 военных объектам США в Бахрейне и Кувейте. Атаки в Тегеране назвали ответами на американские атаки по объектам на иранской территории. Позднее стало известно, что США открыли огонь по двум иранским военным базам в провинции Бушер на юге исламской республики, добавляет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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