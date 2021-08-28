Минздрав предупреждает: Школьники оказались в группе риска по тяжелой форме коронавируса

«Охрана здоровья школьников является одним из общегосударственных приоритетов… Нельзя забывать, что мы продолжаем находиться в периоде пандемии коронавируса», — подчеркнул замминистра.

Салагай подчеркнул необходимость обеспечить высокий уровень информационной и профилактической работы среди учащихся с поступлением корректной информации им и их родителям, информирует RT.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов опроверг данные об обязательной вакцинации школьников от коронавируса.

