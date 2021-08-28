Минздрав предупреждает: Школьники оказались в группе риска по тяжелой форме коронавируса
Более 500 тыс. несовершеннолетних, переболевших COVID-19, оказались школьниками, рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. Он отметил, что учащиеся входят в группу риска по развитию тяжелых форм коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС с традиционного Общероссийского родительского собрания.
«Охрана здоровья школьников является одним из общегосударственных приоритетов… Нельзя забывать, что мы продолжаем находиться в периоде пандемии коронавируса», — подчеркнул замминистра.
Салагай подчеркнул необходимость обеспечить высокий уровень информационной и профилактической работы среди учащихся с поступлением корректной информации им и их родителям, информирует RT.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов опроверг данные об обязательной вакцинации школьников от коронавируса.
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