Минздрав предупреждает: Школьники оказались в группе риска по тяжелой форме коронавируса

Более 500 тыс. несовершеннолетних, переболевших COVID-19, оказались школьниками, рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. Он отметил, что учащиеся входят в группу риска по развитию тяжелых форм коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС с традиционного Общероссийского родительского собрания.

1 сентября офлайн. Школьники и студенты возвращаются к учебе

«Охрана здоровья школьников является одним из общегосударственных приоритетов… Нельзя забывать, что мы продолжаем находиться в периоде пандемии коронавируса», — подчеркнул замминистра.

Салагай подчеркнул необходимость обеспечить высокий уровень информационной и профилактической работы среди учащихся с поступлением корректной информации им и их родителям, информирует RT.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов опроверг данные об обязательной вакцинации школьников от коронавируса.

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ФОТО: Janko Ferlic from Pexels
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