Оболонский предрек рост нападений на детские сады и школы
Состояние отдельных людей может усугубиться в совокупности с ковидными психологическими проблемами, заявил в эфире НСН Юрий Оболонский.
Случаи стрельбы в российских школах и детсадах в ближайшее время могут начать расти на фоне депрессивного состояния отдельных граждан, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.
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«Эти расстрелы в школах становятся системой. Скажу, как клинический психолог, что это будет расти в геометрической прогрессии. Напомню, что сейчас идет спецоперация на Украине. Сейчас начнут возвращаться ребята, которые совершают героические подвиги на Украине. Они все придут с ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство – прим. НСН). Мы получим в течение двух лет наложение: ковидные психологические проблемы и плюс ПТСР. У нас практически через одного люди сейчас со стрессом или с депрессией находятся. Эту проблему нужно решать кардинально», - сказал Оболонский.
Ранее руководитель отдела клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на фоне спецоперации на Украине у россиян отмечается депрессивное состояние, в дальнейшем может проявиться и физическая агрессия к окружающим.
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