Оболонский предрек рост нападений на детские сады и школы

Состояние отдельных людей может усугубиться в совокупности с ковидными психологическими проблемами, заявил в эфире НСН Юрий Оболонский. 

Случаи стрельбы в российских школах и детсадах в ближайшее время могут начать расти на фоне депрессивного состояния отдельных граждан, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.

«Недостаток профилактики»: Психиатр назвал причину нападений психически больных людей на детские сады

«Эти расстрелы в школах становятся системой. Скажу, как клинический психолог, что это будет расти в геометрической прогрессии. Напомню, что сейчас идет спецоперация на Украине. Сейчас начнут возвращаться ребята, которые совершают героические подвиги на Украине. Они все придут с ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство – прим. НСН). Мы получим в течение двух лет наложение: ковидные психологические проблемы и плюс ПТСР. У нас практически через одного люди сейчас со стрессом или с депрессией находятся. Эту проблему нужно решать кардинально», - сказал Оболонский.

Ранее руководитель отдела клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на фоне спецоперации на Украине у россиян отмечается депрессивное состояние, в дальнейшем может проявиться и физическая агрессия к окружающим.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ДепрессияРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры