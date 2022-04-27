Оболонский предрек рост нападений на детские сады и школы

«Эти расстрелы в школах становятся системой. Скажу, как клинический психолог, что это будет расти в геометрической прогрессии. Напомню, что сейчас идет спецоперация на Украине. Сейчас начнут возвращаться ребята, которые совершают героические подвиги на Украине. Они все придут с ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство – прим. НСН). Мы получим в течение двух лет наложение: ковидные психологические проблемы и плюс ПТСР. У нас практически через одного люди сейчас со стрессом или с депрессией находятся. Эту проблему нужно решать кардинально», - сказал Оболонский.

Ранее руководитель отдела клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на фоне спецоперации на Украине у россиян отмечается депрессивное состояние, в дальнейшем может проявиться и физическая агрессия к окружающим.

