«Недостаток профилактики»: Психиатр назвал причину нападений психически больных людей на детские сады

«Постфактум мы вдруг узнаем, что этот преступник взаимодействовал со своими друзьями, одноклассниками, интересовал ресурсами, которые позволяют изготовить взрывные устройства и прочее. Здесь вопрос профилактики мог бы быть довольно эффективным, потому что есть разного рода механизмы, которые позволяют выявлять это в рамках подготовки. Хотя бы для того, чтобы поставить акцент на конкретного ребенка и человека. Психиатр может проводить определенные исследования, может предположить, что он находится в зоне риска. Профилактика возможна, и она не требует больших вложений. Но беда в том, что мы все эти вопросы начинаем обсуждать постфактум», - сказал Федорович.

Он также рассказал, каким образом следят за людьми, которые уже прошли лечение в психиатрической клинике.

«По идее должна быть служба диспансерного наблюдения. Человек попал в клинику, его пролечили. После этого информация должна передаваться в районный ПНД по месту регистрации человека. А живет он там или нет неизвестно. В лучшем случае эта бумага придет участковому психиатру. Дальше психиатр должен каким-то образом заполучить человека на прием. Каким? Даже если психиатр понимает, что ситуация может иметь трагические последствия, сделать он ничего не может», - резюмировал Федорович.

Ранее 26 апреля вооруженный мужчина пришел в детский сад в Ульяновской области и устроил там стрельбу. Его жертвами стали сотрудница детсада и два ребенка 2016 и 2017 годов рождения. Еще одна работница дошкольного учреждения пострадала. По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, детсад, где произошла стрельба, частной охранной организацией не охранялся, но был оборудован «тревожной кнопкой», которую не нажимали.

