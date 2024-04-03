Обогащение или хайп? Требование Мамаева к экс-супруге о возврате денег назвали сомнительным

Экс-футболист сборной России Павел Мамаев подал сомнительную претензию к бывшей жене Алане Мамаевой, заявил адвокат, судья Арбитражного третейского суда Московской области Дмитрий Зацаринский в разговоре с НСН.

Ранее Алана Мамаева пожаловалась в соцсетях, что бывший супруг планирует отсудить у нее более 10 млн рублей за «неосновательное обогащение» во время брака спустя три года после их развода. По ее словам, к досудебной претензии Мамаев прикрепил все выписки с переводами на ее счет. Таким способом он захотел вернуть все деньги, которые перечислял Алане в период брака. Зацаринский отметил, что подобные иски довольно редки.