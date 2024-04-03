Обогащение или хайп? Требование Мамаева к экс-супруге о возврате денег назвали сомнительным
Павлу Мамаеву будет сложно получить от супруги назад 10 млн рублей, отметил в эфире НСН адвокат Дмитрий Зацаринский.
Экс-футболист сборной России Павел Мамаев подал сомнительную претензию к бывшей жене Алане Мамаевой, заявил адвокат, судья Арбитражного третейского суда Московской области Дмитрий Зацаринский в разговоре с НСН.
Ранее Алана Мамаева пожаловалась в соцсетях, что бывший супруг планирует отсудить у нее более 10 млн рублей за «неосновательное обогащение» во время брака спустя три года после их развода. По ее словам, к досудебной претензии Мамаев прикрепил все выписки с переводами на ее счет. Таким способом он захотел вернуть все деньги, которые перечислял Алане в период брака. Зацаринский отметил, что подобные иски довольно редки.
«Нужно смотреть обоснование иска, смотреть, как эти деньги достались Мамаевой. Может быть реально (получить деньги – ред. НСН), а может быть нет. Если это подарки, то это сложно будет отсудить. Они вели общее хозяйство, были супругами… Все деньги, которые зарабатывала она или супруг – это общий доход семьи. Довольно сложно будет получить деньги назад, они были одной семьей, расходовали деньги на нужды семьи и прочее. Таких прецедентов не очень много, это довольно редкие иски. Требование сомнительное, какие могут быть необоснованные переводы?» - сказал Зацаринский.
При этом адвокат отметил, что в случае подачи иска Алана Мамаева имеет право подать встречный иск.
«Она должна говорить о том, что эти деньги получались и тратились на нужды семьи и подтверждать это письменными доказательствами, либо показаниями свидетелей. Она также может подать встречные иски, будет он удовлетворен или нет, решает суд. Известность влияет, но требование закона едино для всех», - резюмировал собеседник НСН.
Сама Алана Мамаева отказалась комментировать НСН досудебную претензию Мамаева.
«Не хочу!» - заявила Алана Николаевна нашему специальному корреспонденту.
Павел и Алана были женаты с 2013 года. В марте 2021-го девушка заявила об измене игрока и разводе, передает «Радиоточка НСН». Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России объявил о завершении спортивной карьеры в феврале 2023 года. По его словам, такое решение он принял из-за усталости.
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