«Это шоу-бизнес»: Развод поможет Чекалиным сберечь недвижимость
Расторжение брака не поможет блогеру Лерчек оптимизировать налогообложение, сообщили эксперты НСН.
Развод позволит блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) повысить безопасность личной недвижимости на будущее, рассказал в интервью НСН член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.
Блогер Лерчек подала заявление на расторжение брака с супругом Артемом в один из московских судов. Слухи о разладе в семье Чекалиных ходят несколько месяцев. Валерия не комментировала тему, однако заявляла, что у них с супругом «сложный период» после уголовных дел. По мнению Федорова, развод может помочь Чекалиным обезопасить семейное имущество в случае будущих проблем с налоговой.
«В законодательстве нет семейного налогообложения, чтобы раздробить бизнес, не обязательно разводиться. Если один из супругов зарабатывает 500 тысяч рублей, а другой не зарабатывает, можно перераспределять доходы, это не будет считаться налоговым нарушением за исключением моментов, связанных с вычетом. Не думаю, что в этом случае цель развода – оптимизация налогообложения. Скорее такое решение принято для повышения уровня безопасности объектов бизнеса. Считается, что когда имущество распределено, оно в большей безопасности, чем при семейном формате. Развелись, недвижимость переписали на другого, плательщик банкрот, а имущество осталось», - заявил он.
Также возможно, что таким образом Лерчек пытается напомнить о себе в публичном поле, предположил НСН глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов. Он отметил, что разводы публичных личностей с целью различной выгоды – распространенная история.
«По-разному бывает, шоу-бизнес есть шоу-бизнес. От самых грязных историй, когда используют все методы, чтобы поделить деньги, до определенных имитаций, чтобы привлечь к себе внимание. Также развод позволяет банально уйти от налогов, уменьшить налогооблагаемую базу. Это есть не только в сфере шоу-бизнеса, в целом у богатых людей. Один из способов дробления бизнеса», - сообщил собеседник НСН.
В начале марта следственный комитет РФ полностью прекратил уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной, а также её супруга Артёма Чекалина. По словам адвоката семьи адвокат Константина Третьякова, его клиенты полностью погасили свой долг, выплатив государству порядка 500 млн рублей, в том числе штрафы и пени, напоминает «Радиоточка НСН».
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