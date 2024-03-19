«Это шоу-бизнес»: Развод поможет Чекалиным сберечь недвижимость

Блогер Лерчек подала заявление на расторжение брака с супругом Артемом в один из московских судов. Слухи о разладе в семье Чекалиных ходят несколько месяцев. Валерия не комментировала тему, однако заявляла, что у них с супругом «сложный период» после уголовных дел. По мнению Федорова, развод может помочь Чекалиным обезопасить семейное имущество в случае будущих проблем с налоговой.

«В законодательстве нет семейного налогообложения, чтобы раздробить бизнес, не обязательно разводиться. Если один из супругов зарабатывает 500 тысяч рублей, а другой не зарабатывает, можно перераспределять доходы, это не будет считаться налоговым нарушением за исключением моментов, связанных с вычетом. Не думаю, что в этом случае цель развода – оптимизация налогообложения. Скорее такое решение принято для повышения уровня безопасности объектов бизнеса. Считается, что когда имущество распределено, оно в большей безопасности, чем при семейном формате. Развелись, недвижимость переписали на другого, плательщик банкрот, а имущество осталось», - заявил он.