Обновленные вакцины Центра имени Гамалеи станут доступны осенью 2023 года

Заместитель главы Минздрава Татьяна Семенова заявила, что привиться от коронавируса обновленными вакцинами Центра имени Н.Ф. Гамалеи граждане РФ смогут уже осенью текущего года, сообщает ТАСС.

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По её словам, по итогам доклинических исследований препарата «с актуализированным антигенным составом» были получены хорошие результаты, стартовали работы «по подготовке к проведению клинических исследований».

«Времени у нас очень мало, потому что осенью мы должны уже с новым вакцинным штаммом запустить новые вакцины. Мы делаем это сразу для четырех вакцин. Это «Спутник Лайт», классический «Спутник V» и детские вакцины для двух возрастных категорий», - пояснила Семенова, отметив, что первым станет доступен «Спутник Лайт».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что президент РФ Владимир Путин не обращался за обновлённой вакциной против коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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