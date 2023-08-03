Обновленные вакцины Центра имени Гамалеи станут доступны осенью 2023 года

По её словам, по итогам доклинических исследований препарата «с актуализированным антигенным составом» были получены хорошие результаты, стартовали работы «по подготовке к проведению клинических исследований».

«Времени у нас очень мало, потому что осенью мы должны уже с новым вакцинным штаммом запустить новые вакцины. Мы делаем это сразу для четырех вакцин. Это «Спутник Лайт», классический «Спутник V» и детские вакцины для двух возрастных категорий», - пояснила Семенова, отметив, что первым станет доступен «Спутник Лайт».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что президент РФ Владимир Путин не обращался за обновлённой вакциной против коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

